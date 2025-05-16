В Турции рассказали о моменте, когда переговоры РФ и Украины зашли в тупик

На переговорах в Стамбуле российская делегация потребовала от Украины вывести войска с территорий, которые были присоединены в 2022 году, сообщил CNN турецкий чиновник. После этого переговоры зашли в тупик, сказал он. Ситуацию спасла турецкая сторона, которая присутствовала на переговорах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Evgeniy Maloletka / AP Фото: Evgeniy Maloletka / AP

«Мы предложили обмен военнопленными, который будет включать три категории — детей, гражданских лиц и солдат. Украинская сторона вышла (из зала, где шли переговоры.— "Ъ"), чтобы согласовать предложение»,— сказал неназванный собеседник телеканала. Он отметил, что российские делегаты меньше нуждались в консультациях, чем украинская сторона.

Чиновник добавил, что на переговорах стороны избегали взаимных обвинений. «Все прошло более позитивно, чем ожидалось»,— сказал он. В итоге Россия и Украина смогли договориться об обмене военнопленными, о чем сообщили главы делегаций по итогам переговоров. Обмен пленными по формуле «1000 на 1000» страны проведут в ближайшее время.