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Коммерсантъ FM
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В Турции рассказали о моменте, когда переговоры РФ и Украины зашли в тупик

На переговорах в Стамбуле российская делегация потребовала от Украины вывести войска с территорий, которые были присоединены в 2022 году, сообщил CNN турецкий чиновник. После этого переговоры зашли в тупик, сказал он. Ситуацию спасла турецкая сторона, которая присутствовала на переговорах.

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

«Мы предложили обмен военнопленными, который будет включать три категории — детей, гражданских лиц и солдат. Украинская сторона вышла (из зала, где шли переговоры.— "Ъ"), чтобы согласовать предложение»,— сказал неназванный собеседник телеканала. Он отметил, что российские делегаты меньше нуждались в консультациях, чем украинская сторона.

Заявления глав делегаций России и Украины по итогам переговоров в Стамбуле. Главное

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Чиновник добавил, что на переговорах стороны избегали взаимных обвинений. «Все прошло более позитивно, чем ожидалось»,— сказал он. В итоге Россия и Украина смогли договориться об обмене военнопленными, о чем сообщили главы делегаций по итогам переговоров. Обмен пленными по формуле «1000 на 1000» страны проведут в ближайшее время.

Фотогалерея

Переговоры в Стамбуле

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Автомобили делегаций у дворца Долмабахче в Стамбуле

Автомобили делегаций у дворца Долмабахче в Стамбуле

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Члены делегаций прибывают во дворец Долмабахче

Члены делегаций прибывают во дворец Долмабахче

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Слева направо: глава МИД Украины Андрей Сибиша, госсекретарь США Марко Рубио, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и глава офиса президента Украины Андрей Ермак перед началом трехсторонних переговоров Турции, США и Украины

Слева направо: глава МИД Украины Андрей Сибиша, госсекретарь США Марко Рубио, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и глава офиса президента Украины Андрей Ермак перед началом трехсторонних переговоров Турции, США и Украины

Фото: Arda Kucukkaya / Turkish Foreign Ministry / Handout / Reuters

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан (слева) и госсекретарь США Марко Рубио перед началом трехсторонних переговоров Турции, США и Украины

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан (слева) и госсекретарь США Марко Рубио перед началом трехсторонних переговоров Турции, США и Украины

Фото: Arda Kucukkaya / Turkish Foreign Ministry / Handout / Reuters

Слева направо: министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, глава офиса президента Украины Андрей Ермак и министр обороны Украины Рустем Умеров во время трехсторонних переговоров Турции, США и Украины

Слева направо: министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, глава офиса президента Украины Андрей Ермак и министр обороны Украины Рустем Умеров во время трехсторонних переговоров Турции, США и Украины

Фото: Arda Kucukkaya / Turkish Foreign Ministry / Handout / Reuters

Посол США в Турции Том Баррак (третий слева), государственный секретарь США Марко Рубио (в центре) и специальный посланник США Кит Келлог (третий справа) во время трехсторонних переговоров Турции, США и Украины

Посол США в Турции Том Баррак (третий слева), государственный секретарь США Марко Рубио (в центре) и специальный посланник США Кит Келлог (третий справа) во время трехсторонних переговоров Турции, США и Украины

Фото: Arda Kucukkaya / Turkish Foreign Ministry / Handout / Reuters

Автомобиль с членами российской делегации у дворца Долмабахче

Автомобиль с членами российской делегации у дворца Долмабахче

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Российская делегация во главе с помощником президента РФ Владимиром Мединским (второй справа) на переговорах

Российская делегация во главе с помощником президента РФ Владимиром Мединским (второй справа) на переговорах

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Российская делегация

Российская делегация

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Начало встречи российской и украинской делегаций

Начало встречи российской и украинской делегаций

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Фото: Murad Sezer / Reuters

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

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Автомобили делегаций у дворца Долмабахче в Стамбуле

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Члены делегаций прибывают во дворец Долмабахче

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Слева направо: глава МИД Украины Андрей Сибиша, госсекретарь США Марко Рубио, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и глава офиса президента Украины Андрей Ермак перед началом трехсторонних переговоров Турции, США и Украины

Фото: Arda Kucukkaya / Turkish Foreign Ministry / Handout / Reuters

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан (слева) и госсекретарь США Марко Рубио перед началом трехсторонних переговоров Турции, США и Украины

Фото: Arda Kucukkaya / Turkish Foreign Ministry / Handout / Reuters

Слева направо: министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, глава офиса президента Украины Андрей Ермак и министр обороны Украины Рустем Умеров во время трехсторонних переговоров Турции, США и Украины

Фото: Arda Kucukkaya / Turkish Foreign Ministry / Handout / Reuters

Посол США в Турции Том Баррак (третий слева), государственный секретарь США Марко Рубио (в центре) и специальный посланник США Кит Келлог (третий справа) во время трехсторонних переговоров Турции, США и Украины

Фото: Arda Kucukkaya / Turkish Foreign Ministry / Handout / Reuters

Автомобиль с членами российской делегации у дворца Долмабахче

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Российская делегация во главе с помощником президента РФ Владимиром Мединским (второй справа) на переговорах

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Российская делегация

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Начало встречи российской и украинской делегаций

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Фото: Murad Sezer / Reuters

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

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