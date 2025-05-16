Пищеблок школы в Алуште закрыли после отравления учеников

Работа пищеблока школы в Алуште была приостановлена в связи с отравлением учеников. Как сообщается в Telegram-канале министерства образования, науки и молодежи Крыма, в целях безопасности в учреждении проведена дезинфекция всех помещений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Об инциденте стало известно из социальных сетей. В местных Telegram-каналах появилась информация об отравлении учеников начальных классов алуштинской школы, которые жаловались на тошноту и боли в животе.

По данным Минздрава Крыма, двое учащихся госпитализированы с симптомами острого гастроэнтероколита. Еще троим детям, обратившимся за медицинской помощью, назначено амбулаторное лечение.

Во время проверки специалисты не обнаружили нарушений условий хранения продуктов и документации. Взятые пробы отправлены на лабораторные исследования, результаты которых ожидаются 19-20 мая.

Анна Гречко