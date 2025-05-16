В Севастополе за 4 месяца ввели 102 тысяч «квадратов» жилья

Ввод жилья в Севастополе за январь–апрель 2025 года увеличился на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По словам главы муниципалитета, за четыре месяца в Севастополе построили почти 102 тыс. кв. м жилья. Рост объемов губернатор озвучил по итогам встречи с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным.

Господин Развожаев также отметил, что в Севастополе начнется реализация регионального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры». В 2025 году на эти цели предусмотрено 450 млн руб.

Минстрой согласовал восемь объектов — в их числе реконструкция тепловых сетей и водопровода. Сейчас регион ожидает доведения средств для начала контрактования.

Анна Гречко