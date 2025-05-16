В Хостинском районе Сочи потушили пожар на обочине трассы А-147

Вечером 16 мая в районе 197-го км федеральной автодороги А-147 вспыхнул пожар. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор «Черноморье» Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор «Черноморье»

Сообщение о возгорании мусора поступило диспетчеру в 17:50 по мск. Через минуту к месту направили первые пожарно-спасательные подразделения. По прибытию в 17:59 специалисты МЧС установили, что горит мусор на открытой площадке.

Площадь пожара составила 60 кв. м. Открытое горение локализовали к 18:14 и полностью ликвидировали к 18:45. Завершение работ зафиксировали в 18:53.

В тушении задействовали девять сотрудников МЧС и две единицы техники. Пострадавших нет.

Анна Гречко