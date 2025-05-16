Гладков: более 320 человек погибли в Белгородской области с начала СВО

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков назвал число жертв и пострадавших в Белгородской области в результате атак со стороны украинской армии. По его словам, с начала 2022 года в регионе погибло более 320 человек, более 2,5 тыс. жителей получили ранения, следует из видео, опубликованного в Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Телеграм-канал Вячеслава Гладкова Фото: Телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Господин Гладков рассказал, что лично встречался с большинством пострадавших. Также он сообщил о выделении единовременных выплат и частичного возмещения платы за аренду жилья жителям населенных пунктов Волоконовского, Борисовского районов и Валуйского, Грайворонского и Шебекинского округов. Сумму выплаты губернатор не уточнил.

Екатерина Отрашкевич