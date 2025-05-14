Прокуратура Петербурга потребовала ликвидировать несанкционированные свалки у домов

Прокуратура Невского района Санкт-Петербурга провела проверку соблюдения экологического законодательства и выявила несанкционированные свалки отходов вблизи домов № 295 лит. А и № 295 корп. 2 по проспекту Обуховской Обороны.

Как сообщили в надзорном ведомстве, на участках были обнаружены строительный мусор, отработанные покрышки, древесные отходы, грунт, фрагменты бетонных, гранитных и мраморных плит, а также деревянные паллеты и металлоконструкции.

В интересах жителей прокурор направил в суд иск с требованием к администрации Невского района устранить нарушения. Решение по делу пока не принято, отмечается в сообщении.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Госэконадзор Ленобласти через суд потребовал ликвидировать несанкционированную свалку после стройки центра Ozon во Всеволожском районе.

Валерия Мальцева