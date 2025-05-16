Мединский цитатой Наполеона прокомментировал переговоры в Стамбуле

Помощник президента России Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на переговорах с Украиной в Стамбуле, заявил, что переговоры и военные действия обычно идут параллельно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Мединский

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Владимир Мединский

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В интервью телеканалу «Россия 1» он отметил ошибочность идеи о том, что переговоры могут начаться только после установления перемирия. «Как правило, всегда, как говорил Наполеон, война и переговоры ведутся одновременно»,— сказал господин Мединский.

Помощник президента напомнил о дипломатических контактах во время таких конфликтов, как война в Корее, американо-вьетнамский конфликт и советско-финская война, где переговоры проходили даже в разгар боев.

О ходе переговоров — в онлайн-трансляции «Ъ».