Мединский цитатой Наполеона прокомментировал переговоры в Стамбуле
Мединский: Наполеон говорил, что война и переговоры всегда идут одновременно
Помощник президента России Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на переговорах с Украиной в Стамбуле, заявил, что переговоры и военные действия обычно идут параллельно.
Владимир Мединский
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
В интервью телеканалу «Россия 1» он отметил ошибочность идеи о том, что переговоры могут начаться только после установления перемирия. «Как правило, всегда, как говорил Наполеон, война и переговоры ведутся одновременно»,— сказал господин Мединский.
Помощник президента напомнил о дипломатических контактах во время таких конфликтов, как война в Корее, американо-вьетнамский конфликт и советско-финская война, где переговоры проходили даже в разгар боев.
О ходе переговоров — в онлайн-трансляции «Ъ».