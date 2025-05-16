Умер бывший главный травматолог-ортопед Ярославской области

16 мая скончался Заслуженный деятель науки РФ, доктор медицинских наук, профессор Вячеслав Ключевский. Ему было 85 лет. Об этом сообщили в Ярославском государственном медицинском университете (ЯГМУ).

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Вячеслав Ключевский родился в Ярославле в семье врачей, поступил в ЯГМУ, после окончания обучения несколько лет работал хирургом в Мышкинской ЦРБ. В период с 1976 по 2017 год был заведующим кафедры травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии ЯГМУ. Кроме того, с 1983 по 2007 год являлся главным травматологом-ортопедом Ярославской области.

«Профессор Ключевский - создатель нового направления - ангиотравматологии и один из ведущих специалистов в области эндопротезирования крупных суставов. Вячеслав Васильевич — автор 21 изобретения, им опубликовано более 230 научных работ»,— сообщают в ЯГМУ.

Прощание с ним состоится 18 мая в храме Покрова Пресвятой Богородицы Казанского монастыря.

Алла Чижова