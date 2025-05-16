В Черноземье 17 мая будет облачно и дождливо, от +8°С до +24°С

В субботу, 17 мая, в половине регионов Черноземья прогнозируются облачность и дожди. Температура будет варьироваться от +8°С до +24°С. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде ночью прогнозируется облачность, без осадков, а температура составит до +12°C. Днем будет облачно, и пойдет небольшой дождь, до +21°C.

В Воронеже в течение суток синоптики обещают облачную погоду. Ночью — до +11°C. Днем — до +24°C.

В Курске в течение суток будет облачно и дождливо. Ночью температура составит до +12°C. Днем — до +21°C.

В Липецке в течение суток ожидается облачность, без осадков. Ночью — до +9°C. Днем — до +23°C.

В Орле в течение суток прогнозируются облачность и дожди. Ночью — до +10°C. Днем — до +20°C.

В Тамбове в течение суток синоптики обещают облачную погоду. Ночью — до +8°C. Днем воздух прогреется до +23°C.

Егор Якимов