Транспортная прокуратура добилась наказания за травму рабочего в Ейске

Краснодарская транспортная прокуратура выявила нарушения трудового законодательства в АО «Ейский портовый элеватор» после обращения 62-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Краснодарская транспортная прокуратура Фото: Краснодарская транспортная прокуратура

Установлено, что сотрудник предприятия получил тяжелую производственную травму — ампутацию пальцев руки — при выполнении рабочих обязанностей. Причинами несчастного случая названы ненадлежащая организация труда и использование неисправного оборудования.

В адрес руководителя предприятия внесено представление прокурора, по итогам которого нарушения были устранены. Также по постановлению Государственной инспекции труда в Краснодарском крае юридическое и должностное лицо привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.27.1 КоАП РФ (нарушение государственных нормативных требований охраны труда, содержащихся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах РФ). Им назначены штрафы.

Кроме того, в интересах пострадавшего подано исковое заявление о взыскании компенсации морального вреда. Документ находится на рассмотрении суда.

Анна Гречко