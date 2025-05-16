В Ростове-на-Дону наблюдается дефицит качественных складских площадей

В сегменте складской недвижимости Ростова-на-Дону наблюдается дефицит качественных площадей. Особенно это касается ближайших пригородов — Батайска и Аксая, рассказал «Ъ-Ростов» руководитель департамента первичного рынка компании «Этажи-Ростов» Никита Цакадзе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По словам эксперта, сегодня на рынке коммерческой недвижимости донской столицы малый и средний бизнес активизировался в районах с плотной жилой застройкой, стали востребованы помещения с отдельным входом на первых этажах жилых многоэтажек, особенно в спальных районах. Также риэлтор отмечает рост интереса к коворкингам и гибким офисным пространствам. По его словам, многие компании, особенно в IT и сервисных отраслях, переходят на гибридную модель работы, что снижает интерес к классическим офисам большого метража. Кроме того, в условиях роста e-commerce эксперты рынка наблюдают переоборудование части устаревших торговых и производственных помещений под логистические нужды.

«Спрос умеренный, с оживлением в сегменте недорогих торговых и офисных помещений до 100 кв. м. Предложение остается избыточным в сегменте крупных торговых центров и офисов класса B и С. Многие объекты стоят полупустыми или требуют редевелопмента»,— говорит господин Цакадзе.

По словам руководителя направления загородной и коммерческой недвижимости компании «Этажи-Ростов» Максима Платонова, в особом приоритете сейчас склады и логистические центры. Из-за роста онлайн-продаж и внутренней логистики спрос на такие объекты стабильно высокий, констатирует представитель «Этажей».

«На мой взгляд, рынок будет расти и дальше. Ростов остается интересным для инвестиций. Кто хочет войти — сейчас хороший момент, пока еще есть выбор и цены не выросли слишком высоко»,— говорит господин Платонов.

Никита Цакадзе ожидает дальнейшее перераспределение спроса в Ростове-на-Дону в сторону более компактных, функциональных и универсальных помещений. Рынок, по его словам, вероятнее всего, будет консолидироваться: неэффективные объекты уйдут, а часть — сменит профиль использования. «Влияние на сегмент коммерческой недвижимости окажут городские проекты реконструкции центра, а также развитие транспортной инфраструктуры — это может повысить интерес к определенным локациям»,— резюмирует представитель «Этажей-Ростов».

Подробнее о рынке коммерческой недвижимости в Краснодаре читайте в материале «Ъ-Недвижимость» — «Торговля отправляется на склад».

Дмитрий Михеенко