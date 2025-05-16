На Кубани 10 тысяч казаков пройдут военные сборы в 2025 году

Около 10 тыс. казаков Кубанского казачьего войска станут участниками военно-полевых сборов в 2025 году. Об этом сообщил вице-губернатор Краснодарского края, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов на совещании с атаманами казачьих отделов, передает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Сборы пройдут на базе всех казачьих округов: Таманского, Лабинского, Майкопского, Кавказского, Ейского, Екатеринодарского, Баталпашинского, Черноморского и Сухумского (особого). В мероприятии также принял участие военный комиссар Краснодарского края Алексей Чугункин.

По словам Александра Власова, обучение включает огневую, тактическую, инженерную, разведывательную и физическую подготовку, основы минно-взрывного дела, медицину, а также навыки работы со средствами РХБ-защиты. В качестве инструкторов выступят как военные специалисты, так и участники СВО. Особый акцент сделан на молодежь — ее доля среди участников составляет несколько тыс. человек. По числу обучающихся Кубань занимает первое место среди казачьих войск в России.

Также на совещании подвели итоги работы казаков по охране общественного порядка. С начала 2025 года казаки-дружинники участвовали в выявлении 31 преступления, 6,3 тыс. административных правонарушений, а также задержали 17 разыскиваемых лиц. В числе лучших отмечены Анапское, Центральное (Сочи) и Белореченское районные общества. Сейчас 135 дружинников несут службу на 13 пограничных заставах Азово-Черноморского побережья.

Кроме того, в семи муниципалитетах края 72 казака выявили 28 случаев незаконной вырубки леса на сумму более 168 млн руб., что превысило показатели аналогичного периода 2024 года на 19 случаев и 17 млн руб. Кроме того, ими было предотвращено 6 лесных пожаров.

Анна Гречко