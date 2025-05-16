В Ростове столкнулись легковой автомобиль, грузовик и городской автобус

В Ростове на проспекте Стачки произошла дорожная авария с участием трех транспортных средств. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным ГАИ, водитель ВАЗ-2107 2000 года рождения не справился с управлением и столкнулся с автобусом №34, следующего по маршруту «ГПЗ 10 - Ц. Рынок». Ударом легковой автомобиль отбросило на бетонное разделительное ограждение, а затем на встречную полосу, где произошло столкновение с грузовой «Газелью».

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель легкового авто получил травмы и был госпитализирован.

Константин Соловьев