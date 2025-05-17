Сотрудничество советской военной разведки с болгарскими коммунистами
Цитата из работы Валерия Кочика «Советская военная разведка в 1920–30-е годы»: «Получая помощь от зарубежных компартий в организации агентурных сетей, военная разведка, в свою очередь, помогала иностранным коммунистам, в том числе в организации и проведении вооруженной борьбы. В Германии этим занимались, например, военные разведчики С. Г. Фирин и В. Р. Розе, в Эстонии — К. М. Римм и Г. Т. Туммельтау, в Болгарии — X. И. Салнынь и И. Ц. Винаров. Переброска оружия по Черному морю для БКП началась в 1922 году, и, по неполным данным, к январю 1925 года в распоряжении коммунистических нелегальных военных организаций находилось 800 винтовок, 500 револьверов и столько же ручных гранат, 150 килограммов взрывчатых веществ, а на тайных складах — еще свыше 1600 винтовок, 200 револьверов, 25 пулеметов, 2 тысячи ручных гранат и взрывчатка. В страну нелегально направлялись военные специалисты. Военный разведчик-нелегал Христофор Интович Салнынь ("Осип") инспектировал партизанские отряды БКП, сотрудник Разведупра, выпускник Военной академии РККА Михаил Малхазович Чхеидзе был командирован руководителем военной организации».
Иван Винаров, советский разведчик, видный болгарский политический деятель, полковник советской армии, генерал-лейтенант болгарской армии
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- Христофор Салнынь и Иван Винаров после Болгарии в 1926 году были направлены в Китай. Впоследствии оба занимали различные должности в структурах военной разведки. Христофор Салнынь был расстрелян 8 мая 1939 года по обвинению «в участии в контрреволюционной, диверсионной, террористической и шпионской организации», в 1956-м полностью реабилитирован.
- Иван Винаров с 1944 года проживал в Болгарии, принимал участие в создании Болгарской народной армии, дослужился до звания генерал-лейтенанта, занимал высокие государственные посты, скончался в Софии в 1969 году. Михаил Чхеидзе вернулся в СССР в ноябре 1927 года. 11 июля 1937-го был уволен из РККА по «политико-моральным причинам», 25 сентября арестован, 5 июня 1938 года расстрелян.
- Борис Иванов (Краснославский), покинувший Болгарию после 16 апреля 1925 года, в 1936 году перешел из РККА в Наркомат внутренних дел, работал в системе Главного управления лагерей (ГУЛАГ). В 1936-м был начальником Калуглага, силами заключенных которого строилась автомагистраль Москва—Киев. 10 августа 1937 года Борис Иванов был арестован по обвинению в шпионаже, 22 августа 1938-го приговорен к смертной казни и в тот же день расстрелян. В 1957 году реабилитирован.