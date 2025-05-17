Сотрудничество советской военной разведки с болгарскими коммунистами

Цитата из работы Валерия Кочика «Советская военная разведка в 1920–30-е годы»: «Получая помощь от зарубежных компартий в организации агентурных сетей, военная разведка, в свою очередь, помогала иностранным коммунистам, в том числе в организации и проведении вооруженной борьбы. В Германии этим занимались, например, военные разведчики С. Г. Фирин и В. Р. Розе, в Эстонии — К. М. Римм и Г. Т. Туммельтау, в Болгарии — X. И. Салнынь и И. Ц. Винаров. Переброска оружия по Черному морю для БКП началась в 1922 году, и, по неполным данным, к январю 1925 года в распоряжении коммунистических нелегальных военных организаций находилось 800 винтовок, 500 револьверов и столько же ручных гранат, 150 килограммов взрывчатых веществ, а на тайных складах — еще свыше 1600 винтовок, 200 револьверов, 25 пулеметов, 2 тысячи ручных гранат и взрывчатка. В страну нелегально направлялись военные специалисты. Военный разведчик-нелегал Христофор Интович Салнынь ("Осип") инспектировал партизанские отряды БКП, сотрудник Разведупра, выпускник Военной академии РККА Михаил Малхазович Чхеидзе был командирован руководителем военной организации».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Иван Винаров, советский разведчик, видный болгарский политический деятель, полковник советской армии, генерал-лейтенант болгарской армии

Фото: wikipedia.org Иван Винаров, советский разведчик, видный болгарский политический деятель, полковник советской армии, генерал-лейтенант болгарской армии

Фото: wikipedia.org