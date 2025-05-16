В Геленджике на инициативное бюджетирование дополнительно выделили 77 млн рублей

На сессии Думы Геленджика приняли решение о дополнительном выделении 77 млн руб. на реализацию 16 проектов по программе инициативного бюджетирования. Ранее на эти цели из местного бюджета направили 43 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Геленджика Фото: пресс-служба администрации Геленджика

В 2025 году планируют реализовать 16 проектов: благоустроить общественные территории, установить детские и спортивные площадки, обустроить пешеходные зоны и скверы. География проектов, выбранных местными жителями, охватывает с. Пшада, Архипо-Осиповку, Кабардинку и Голубую Бухту.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что в Геленджике в 2025 году установят и модернизируют 291 камеру. На эти цели из городского бюджета направят 20,5 млн руб.