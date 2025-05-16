Донским пчеловодам посоветовали обратиться в ветслужбу после откачки меда

Управление ветеринарии Ростовской области просит пчеловодов, осуществивших откачку весеннего меда, обратиться в госветслужбу в течение двух дней, сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Оформление ветеринарных документов на мед требует соблюдения строгих сроков. После каждой откачки меда нужно обратиться в государственную ветеринарную службу в течение 48 час.»,– уточняется в сообщении.

Ветеринары объяснили, что заявление можно подать в свободной форме для регистрации меда в системе «Меркурий» (при регистрации лабораторные исследования не нужны).

«В течение сезона можно зарегистрировать мед столько раз, сколько было откачек. Система «Меркурий» фиксирует общее количество меда, собранного за сезон. При продаже меда нужно пройти лабораторные исследования и получить необходимые ветеринарные документы»,– подчеркнули специалисты управления ветеринарии.

Если продукт не зарегистрировать вовремя – оформление документов для его продажи может перенестись или задержаться на неопределенный срок, акцентируют ветеринары.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что только в четверти пчеловодческих хозяйств Дона можно проверить качество меда.

Валентина Любашенко