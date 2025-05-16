В Краснодаре изменили схему движения четырех трамваев из-за ремонта путей

С 19 мая в Краснодаре временно изменится схема движения трамвайных маршрутов № 3, 6, 7 и 21. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Ограничения связаны с заменой рельсошпальной решётки на участке ул. им. Горького от ул. им. Леваневского до ул. Янковского. Работы будут вестись в вечернее время — после 22:00 по мск.

Трамваи маршрутов № 3 и № 21 в указанный период будут направляться в объезд по ул. Дмитриевская Дамба, Железнодорожной, им. Гоголя, Коммунаров и Горького с выходом на привычные маршруты. По аналогичному пути в депо проследуют трамваи № 2 и № 15.

Маршруты № 6 и № 7 будут двигаться от остановки «Стадион «Кубань» через ул. Железнодорожную, Гоголя, Коммунаров и далее — по стандартной схеме. Актуальную информацию о движении можно получить по телефону: (861) 262-51-15.

Анна Гречко