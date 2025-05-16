При благоустройстве аллеи имени Ивана Ткаченко вырубят 111 деревьев

В Ярославле для реализации проекта благоустройства аллеи имени Ивана Ткаченко на улице Панина за Свято-Тихоновским храмом вырубят 111 деревьев. Об этом сообщили в мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Ярославля Фото: мэрия Ярославля

«Часть деревьев подвержена грибковому заболеванию из-за постоянной повышенной влажности, остальные признаны усыхающими. Кроме того, корневые системы больших деревьев могут нарушить целостность покрытий будущей аллеи»,— объяснили в мэрии.

Уточняется, что «Горзеленхозстрой», который займется благоустройством, получил порубочный билет. Первыми будут вырубать деревья, имеющие узкие и прямые стволы, потом приступят к большим ветвистым растениям, попадающим в границы будущей аллеи. Работы уже начались. В мэрии подчеркнули, что в дальнейшем в аллее предусмотрена компенсационная высадка деревьев.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что аллея, а также Петропавловской парк и Которосльная набережная набрали наибольшее количество голосов в голосовании по программе «Формирование комфортной городской среды» в 2024 году, поэтому объекты получат федеральное финансирование.

Ранее сообщалось, что в концепцию благоустройства аллеи входят прогулочная зона с мощением тротуаров плиткой, обустройство освещения, установка лавок, детских развивающих элементов и шахматных столов, а также монтаж арт-объекта, посвященного «Локомотиву».

Алла Чижова