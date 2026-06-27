Сводите счеты
Оставляйте свои прогнозы на матчи play-off чемпионата мира по футболу
В воскресенье, 28 июня, стартует play-off чемпионата мира по футболу. “Ъ” предлагает своим читателям посоревноваться и запускает специальную форму для прогнозов. Правила игры подробно изложены ниже. Наиболее успешный прогнозист получит специальный приз от издательского дома.
Правила игры
Прогнозы предполагается оставлять на каждый матч play-off отдельно: в пустые поля необходимо ввести счет встречи.
Верно названный победитель дает минимальное количество баллов. Дополнительные очки можно получить за правильно введенную разницу мячей и за точно угаданный счет.
Допустимо указывать ничейный исход. Он будет признан верным в случае ничьей по итогам основного и дополнительного времени. В таком случае игрок может получить надбавки за правильно введенную разницу мячей и за точно угаданный счет. Чтобы получить базовые (за правильно названного победителя) баллы, игроку нужно будет выбрать сборную, которая, по его мнению, пройдет в следующий раунд по итогам серии пенальти.
Чем выше стадия, тем больше зачетных баллов стоит на кону в каждой игре.
1/16 финала. Угаданный победитель = 1 очко; угаданная разница голов = +2 очка; угаданный счет = +3 очка
1/8 финала. Победитель = 2 очка; разница голов = +2 очка; счет = +4 очка
1/4 финала. Победитель = 3 очка; разница голов = +3 очка; счет = +5 очков
1/2 финала. Победитель = 3 очка; разница голов = +3 очка; счет = +5 очков
Матч за бронзу. Победитель = 3 очка; разница голов = +3 очка; счет = +5 очков
Финал. Победитель = 5 очков; разница голов = +5 очков; счет = +7 очков
Голосуй, кто как поиграет
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