Сводите счеты

Прогнозы предполагается оставлять на каждый матч play-off отдельно: в пустые поля необходимо ввести счет встречи.



Верно названный победитель дает минимальное количество баллов. Дополнительные очки можно получить за правильно введенную разницу мячей и за точно угаданный счет.



Допустимо указывать ничейный исход. Он будет признан верным в случае ничьей по итогам основного и дополнительного времени. В таком случае игрок может получить надбавки за правильно введенную разницу мячей и за точно угаданный счет. Чтобы получить базовые (за правильно названного победителя) баллы, игроку нужно будет выбрать сборную, которая, по его мнению, пройдет в следующий раунд по итогам серии пенальти.



Чем выше стадия, тем больше зачетных баллов стоит на кону в каждой игре.



1/16 финала. Угаданный победитель = 1 очко; угаданная разница голов = +2 очка; угаданный счет = +3 очка

1/8 финала. Победитель = 2 очка; разница голов = +2 очка; счет = +4 очка

1/4 финала. Победитель = 3 очка; разница голов = +3 очка; счет = +5 очков

1/2 финала. Победитель = 3 очка; разница голов = +3 очка; счет = +5 очков

Матч за бронзу. Победитель = 3 очка; разница голов = +3 очка; счет = +5 очков

Финал. Победитель = 5 очков; разница голов = +5 очков; счет = +7 очков