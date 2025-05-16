В Астраханской области начал действовать нерестовый запрет на рыбалку

В Астраханской области с 16 мая до 20 июня введен нерестовый запрет на рыбалку, сообщил губернатор Игорь Бабушкин в своем Telegram-канале. В этот период вылов рыбы запрещен за пределами населенных пунктов, а в самих населенных пунктах введены ограничения на орудия лова и суточную норму вылова — не более 10 кг на человека.

Особое внимание уделяется запрету на вылов воблы, который продолжает действовать по всей территории области. Под запрет также попадают осетровые, сельдь и другие виды рыб.

Игорь Бабушкин призвал всех соблюдать правила, напомнив, что за нарушения предусмотрены штрафы и, в некоторых случаях, уголовная ответственность. Для контроля за соблюдением запрета ежедневно проводятся межведомственные рейды. С 1 апреля уже проведено более 700 рейдов с участием рыбоохраны, полиции, прокуратуры, МЧС и пограничной службы.

Нина Шевченко