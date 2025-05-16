В Краснодаре впервые в мире установят уникальное обновление офтальмологического оборудования

В краснодарской клинике 3Z впервые в мире проведут обновление программного обеспечения лазерной установки Femto LDV Z8 и многофункционального диагностического прибора Galilei G6 ColorZ. Благодаря этому процедура лазерной коррекции зрения в клинике станет еще более точной.

Фото: Пресс-служба Три-З

Специально для этого в Краснодар приедут представители швейцарской компании Ziemer. «Это уникальное событие в офтальмологии, потому что подобное обновление устанавливается впервые в мире. Оно позволит еще больше нивелировать возникновение погрешностей во время процедуры, а также максимально повысить точность проведения манипуляции»,— говорят в клинике.

Первые процедуры лазерной коррекции зрения после обновления программного обеспечения пройдут под контролем швейцарских инженеров и под руководством ведущего офтальмохирурга клиники 3Z Александра Бойко. В прошлом году он уже усовершенствовал механизм лазерной коррекции при астигматизме.

«Обновление программного обеспечения открывает нам большие возможности в усовершенствовании процедуры лазерной коррекции зрения и повышении ее точности. Это максимально повысит эффективность и результативность процедуры. Обновление программного обеспечения позволит оценить и скорректировать параметры лазера»,— комментирует Александр Бойко.

Речь идет о микроинвазивной методике третьего поколения, применяемой при близорукости и астигматизме с минимальной степенью хирургического доступа обеспечивает быстрый и комфортный реабилитационный период.

До конца мая в клинике 3Z действует акция: бесплатная диагностика зрения перед проведением лазерной коррекции CLEAR (Клеар), ReLEx SMILE (Рэлекс Смайл) и Femto Super LASIK (Фемто Супер Лэсик)*.

* Скидка действует с 10.04.25 по 31.05.25 г. в клинике 3Z Краснодара при проведении лазерной коррекции зрения методами ReLEx SMILE, Femto Super LASIK или CLEAR. Стоимость оплаченной диагностики вычитается из стоимости операции в день проведения лазерной коррекции зрения. В рамках акции рассрочка на процедуру лазерной коррекции зрения не предоставляется.

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