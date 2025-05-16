Главный тренер «Спартака» Станкович оштрафован на 250 тыс. рублей

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал главного тренера московского «Спартака» Деяна Станковича на 250 тыс. рублей за оскорбительное поведение во время матча 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного «Динамо». Об этом сообщил глава КДК Артур Григорьянц, слова которого приводит ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

11 мая «Спартак» уступил со счетом 0:2. В конце матча арбитры не отреагировали на спорный эпизод в штрафной площади «Динамо». Станкович показал жест, которым обычно изображают отсчет денег, намекнув на предвзятость судей.

Также Григорьянц сообщил, что Станкович обязан выплатить 30 тыс. за неоднократный выход за пределы технической зоны. За это нарушение «Спартак» будет оштрафован на 20 тыс. рублей.

«Спартак» также оштрафовали на 90 тыс. рублей за неявку Станковича на послематчевую пресс-конференцию и на 100 тыс. рублей за неподобающее поведение команды.

По итогам 28 туров РПЛ московский клуб занимает пятое место, набрав 51 очко.