В Богородске сотрудник угрозыска обвинен в вымогательстве у предпринимателя

В Богородске по решению суда арестован заместитель начальника уголовного розыска райотдела полиции. Сотруднику МВД предъявили обвинение в вымогательстве и превышении должностных полномочий, совершенные с применением насилия.

По версии следствия, в декабре 2024 года полицейский предложил одному из местных предпринимателей совместно заниматься бизнесом и передал ему 100 тыс. руб. Коммерсант, узнав о том, что потенциальный партнер является сотрудником полиции, решил вернуть ему полученные деньги. Однако оперуполномоченный, угрожая, стал требовать уже большую сумму в 150 тыс. руб., что коммерсант и сделал.

«Далее злоумышленник снова потребовал от потерпевшего денежные средства в размере 100 тыс. руб. При этом, угрожая применением насилия и причинив физическую боль, забрал у него документ, удостоверяющий личность», — сообщили в региональном следственном управлении СК.

Сотрудники ФСБ и управления собственной безопасности областного управления МВД задержали полицейского при попытке получить требуемую сумму от потерпевшего. Свою вину оперативник признал, идет расследование уголовного дела.

Иван Сергеев