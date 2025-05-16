В России планируют освободить от НДФЛ дивиденды на ИИС

Власти обсуждают планы отмены НДФЛ с дивидендов, которые поступают на индивидуальные инвестиционные счета (ИИС). Для этого инвестор должен держать свои средства на таких счетах более длительное время. Об этом сообщил заместитель министра финансов Иван Чебесков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Иван Чебесков

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Иван Чебесков

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Следующим шагом сейчас идет дискуссия о том, чтобы не облагать дивиденды налогом, но тогда ты должен их держать дольше на ИИСе. Донастройка ИИС — да, пересмотр долгосрочной концепции — нет»,— сказал господин Чебесков в ходе конференции «Российский фондовый рынок — 2025», которая была организована Национальной ассоциацией участников фондового рынка (цитата по РБК).

Кроме этого, на конференции прозвучало предложение сократить с пяти до трех лет минимально необходимый срок действия ИИС-3 для получения налоговых вычетов. Идею озвучил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. «Пять лет для наших граждан — длинный срок...И я бы даже подумал, если средства через ИИС идут именно в акции, может быть, и о трех годах — и это даже для нашего инвестора большой срок»,— сказал он.

Подробнее о программе долгосрочных сбережений — в материале «Ъ» «Инвестиции отправились в долгий путь».