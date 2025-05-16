Walmart пообещал повысить цены из-за пошлин Трампа

Вчера крупнейший в мире ритейлер Walmart заявил, что ему придется повысить цены из-за введенных администрацией Дональда Трампа импортных пошлин. В корпорации не сообщили, на сколько собираются повышать цены, но отметили, что повышение начнется в конце мая и продолжится в июне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mike Blake / Reuters Фото: Mike Blake / Reuters

Среди товаров, которые могут подорожать из-за повышения импортных пошлин, ритейлер назвал бананы, авокадо, кофе, детские игрушки и электронику. Как отмечают американские СМИ, заявление Walmart тем более примечательно, что компания Walmart известна своей политикой снижения издержек ради сохранения низких цен.

Финансовый директор Walmart Джон Дэвид Рейни сделал заявление о повышении цен после публикации отчетности за первый квартал. Выручка ритейлера в этот период выросла на 2,5%, до $165,6 млрд, но чистая прибыль снизилась на 12%, составив $4,4 млрд. Walmart также ухудшил прогноз на текущий квартал.

Сразу после введения Дональдом Трампом дополнительных экспортных тарифов многие эксперты говорили о том, что они окажут сильное негативное влияние на американские компании, включая ритейлеров.

Яна Рождественская