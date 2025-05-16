Начальника Военно-строительной компании Матвея Иванова отпустили из СИЗО

Главе управления «Военно-строительной компании» Матвею Иванову изменили меру пресечения с содержания в СИЗО на домашний арест, следует из сообщения СКР. Он обвиняется в получении 20 млн руб. в виде взятки. Под арестом он содержался с 11 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Матвей Иванов

Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы Матвей Иванов

Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы

При вынесении решения об аресте Матвей Иванов проходил по делу в качестве подозреваемого — во взятке (ч. 6 ст. 290 УК) и в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). Согласно сегодняшнему сообщению СКР, господину Иванову предъявили обвинение только во взяточничестве. Признает ли он вину, неизвестно.

«Военно-строительная компании» занимается строительством объектов для Минобороны. В 2021 году в рамках нацпроекта «Демография» между госучреждением и «Тверьоблстройзаказчик» был заключен контракт на строительство футбольного манежа в Твери на сумму свыше 900 млн руб. Субподрядчиками были ООО «Авестал» и ООО «МКСМ». По версии следствия, в 2022-2023 годах Матвей Иванов получил от представителей «Авестал» взятку за содействие в заключении контрактов субподряда и общее покровительство при их реализации.

Екатерина Отрашкевич