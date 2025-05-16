Индекс Мосбиржи упал ниже 2800 пунктов

Индекс Мосбиржи (MOEX: MOEX) впервые с 7 мая опустился ниже отметки в 2800 пунктов. Минимальное значение индекса зафиксировано на уровне 2796,83 пункта. К 15:26 мск показатель опустился до 2807,44 пункта, что на 1,15% ниже предыдущего закрытия, следует из данных биржи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

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В аналитическим материалах СМИ падение связывают с ходом переговоров делегаций России и Украины в Стамбуле. В частности, украинская сторона заявляла, что требования РФ — нереалистичны. Однако позже появились сообщения, что стороны взяли паузу в переговорах и продолжат их в следующие дни.