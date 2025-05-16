Новые стандарты благоустройства Ижевска представят до конца ноября

В Ижевске утверждена дорожная карта по разработке стандартов благоустройства и содержания городских территорий, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии после соответствующего совещания. Проект включает два основных направления: создание стандартов по благоустройству и подготовку нормативных рекомендаций и технических решений.

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Проект разделен на четыре этапа. Первым шагом специалисты определят границы проектирования и проанализируют существующие стандарты как в Ижевске, так и в других городах России. В июне последует этап разработки, во время которого создадут типологию улиц и подготовят первые рекомендации от ресурсоснабжающих организаций.

«К июлю мы планируем завершить отрисовку профилей улиц, а к августу — подготовить стандарты по озеленению и содержанию территорий»,— сказал замглавы Ижевска по ЖКХ и строительству Максим Шадрин. Все нормативы сведут в единый документ до конца ноября.

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Глава Удмуртии Александр Бречалов добавил, что разрабатываемые стандарты должны быть «практико-ориентированными и учитывать все аспекты городской жизни». «Особенно важно предусмотреть механизмы контроля качества работ подрядных организаций, включая систему их рейтингования. Необходимо создать прозрачную шкалу оценки, где будут учитываться и оперативность реагирования, и качество выполнения работ, и соблюдение новых технологических требований»,— сказал глава региона.

Господин Бречалов добавил, что подрядчики, которые будут систематически показывать низкие результаты, должны нести ответственность. Какую именно — не уточняется. «Жители должны видеть реальные изменения в содержании своего города, а не просто формальное выполнение контрактных обязательств»,— добавил он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Глава Ижевска Дмитрий Чистяков сказал, что новые подходы в благоустройстве потребуют обновления парка спецтехники. Кроме того, необходимо пересмотреть всю систему организации работ.

«Особенно важно применять щадящие технологии в зимний период. Мы должны полностью исключить варварские методы вроде скалывания льда ломами, которые разрушают плиточное покрытие на центральных улицах»,— сказал господин Чистяков. По его словам, современное оборудование позволит содержать город «в порядке» — без ущерба объектам благоустройства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Господин Чистяков сообщил, что несмотря на то, что полный пакет стандартов представят к концу ноября, базовые требования войдут в летние контракты на благоустройство. Следующая встреча рабочей группы запланирована в июне.