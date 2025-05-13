Главврача вывели на посадочную площадку

Завершается судебное расследование по уголовному делу бывшего главврача Центральной городской клинической больницы Ильи Мидленко, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве вертолетной посадочной площадки на территории больницы. Гособвинение требует признать главврача виновным и назначить ему наказание в виде 2,5 года колонии-поселения. По версии следствия, главврач, исходя из своих «карьерных интересов», незаконно принял посадочную площадку, которая не отвечает требованиям, предъявляемым к такого рода сооружениям. Илья Мидленко вину не признает. Защита настаивает на его полной невиновности, отмечая, что даже пилоты санавиации в суде указывали на полную пригодность вертолетной площадки

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Почти два года посадочная площадка ЦГКБ принимала вертолеты санавиации

Фото: ЦГКБ Почти два года посадочная площадка ЦГКБ принимала вертолеты санавиации

Фото: ЦГКБ

В минувший понедельник в Заволжском суде Ульяновска состоялись прения по резонансному — «вертолетному» уголовному делу бывшего главврача Центральной городской клинической больницы Ульяновска (ЦГКБ) Ильи Мидленко (ныне — главврача Чердаклинской районной больницы Ульяновской области). Господина Мидленко обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве посадочной площадки для вертолетов санавиации на территории больницы (ч. 1 ст. 285 УК РФ, до четырех лет лишения свободы).

Как звучало в обвинительном заключении, в 2020 году Илья Мидленко заключил контракты с подрядчиками на разработку проектно-сметной документации и на строительство вертолетной посадочной площадки для санавиации на территории ЦГКБ. Гособвинение указывает, что работы были начаты «без получения разрешения на строительство, без проведения госэкспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий», кроме того, главврач «проигнорировал» сообщение подрядчика — компании «Технология» о наличии в зоне посадочной площадки канализационного колодца и обращений УМУП «Городская теплосеть» о нахождении части проектируемой площадки «непосредственно над подземным каналом теплосетей и в части охранной зоны надземных теплосетей, что является недопустимым согласно действующим нормам и правилам» (бывший руководитель ООО «Технология» Эдуард Фахрудинов в настоящее время арестован по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере при строительстве очистных сооружений в городе Барыше.— “Ъ”). Обвинение также отмечает и ряд других несоответствий требованиям для вертолетных площадок, в частности, наличие в 27 метрах от нее железобетонной опоры уличного освещения. Тем не менее отмечается, что главврач «продолжил строительство в стремлении показать себя исполнительным и опытным руководителем, желая создать благоприятную видимость надлежащего исполнения контракта», при этом он «скрыл от руководства министерства здравоохранения Ульяновской области неэффективность реализации контракта». Через некоторое время часть асфальтового покрытия на краю площадки провалилась. Посадочная площадка, заявил гособвинитель, была принята в эксплуатацию незаконно, ее использование «без создания аварийно-опасной ситуации невозможно», в результате был причинен ущерб региональному минздраву в размере 2,4 млн руб. и ЦГКБ — 161 тыс. руб.

В понедельник гособвинитель заявил, что просит суд признать Илью Мидленко виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, назначив ему наказание в виде двух с половиной лет колонии-поселения и трех лет запрета занимать руководящие должности.

Илья Мидленко вину не признал, заявил, что он «врач, а не строитель», и основывался на выводах профессионалов. Адвокат подсудимого Владимир Бердников настаивает на полном оправдании главврача. По словам господина Бердникова, следствие не проводило экспертизу пригодности площадки, а такое заключение могут дать только профильные авиационные специалисты. Место для площадки, по словам адвоката, выбирал региональный минздрав, проектно-сметная документация на эту посадочную площадку была направлена в региональный минздрав и в областное правительство, где она «была изучена и одобрена». Адвокат также отмечает, что следствие рассматривало площадку как объект капстроительства, в то время как в ходе строительства кадастровый инженер «сделал для ЦГКБ официальное заключение, что площадка не является объектом капитального строительства», а значит, и требования к ней другие. Кроме того, господин Бердников обратил внимание на то, что следствие и обвинение употребляет к объекту термин «вертолетная площадка», в то время как это не более чем посадочная площадка, и как в Воздушном кодексе РФ, так и в Федеральных авиационных правилах к ним предъявляются разные требования. «Вертолетная площадка (вертодром) предназначена, в том числе, для обслуживания вертолетов, а посадочная площадка — участок земли или иной поверхности, предназначенный только для взлета и посадки вертолета», — пояснил адвокат. Он также отметил, что экс-директор ЦГКБ Александр Кадышев суду пояснил, что не главврач, а именно директор вел всю работу по контролю за ходом строительства. «И, что очень важно, пилоты санавиации в суде заявили, что два года работали на этой площадке без претензий, проблем не возникало, у всех посадочных площадок региона есть свои недостатки, но у ЦГКБ их меньше, чем у других. А провал асфальта находится вне зоны посадки и выполнению задач не мешает»,— сказал Владимир Бердников. Он также отметил, что колодец, о котором говорит следствие, находится не в рабочей зоне посадочной площадки, а на краю вспомогательной зоны, в арбитражном суде уже доказано, что провал асфальта произошел по вине подрядчика, с которого взыскано более 400 тыс. руб. и которому предписано устранить недостатки.

«И еще хочу напомнить, что период, о котором говорит обвинение, — 2020 год, COVID-19, люди умирали, в морге места не хватало, и не до карьерных интересов было тогда главврачу — надо было людей спасать, доставить кислород, маски, оборудование»,— добавил адвокат.

Сергей Титов, Ульяновск