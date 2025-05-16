Обвиняемого в вымогательстве арестовали в Городце

Городецкий райсуд Нижегородской области по ходатайству полиции арестовал фигуранта, обвиняемого в вымогательстве с применением насилия по п.п. «а,в» ч.2 ст. 163 УК РФ. Об этом сообщили в суде 16 мая.

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Как полагает следствие, в период с 26 апреля по 12 мая обвиняемый вместе с неустановленными лицами требовали от потерпевшего передачи 50 тыс. руб. Другие детали дела не уточняются. Фигуранта арестовали до 11 июля 2025 года включительно, постановление в законную силу не вступило.

Галина Шамберина