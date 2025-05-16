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Коммерсантъ FM
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Нападающий «Зенита» Луис Энрике стал самым дорогим игроком РПЛ по версии CIES

Бразильский нападающий петербургского «Зенита» Луис Энрике возглавил рейтинг самых дорогих игроков Российской премьер-лиги (РПЛ) по версии Международного центра спортивных исследований (CIES). Сообщается, что его трансферная стоимость составляет €29–40 млн.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В рейтинге представлены самые дорогие игроки своих клубов. В топ-5 самых также вошли игроки московских клубов: защитник «Локомотива» Алексей Батраков (€22–31 млн), нападающий «Спартака» костариканец Манфред Угальде (€19–26 млн), форвард «Динамо» Константин Тюкавин (€18–24 млн) и полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк (€15–22 млн).

В топ-10 самых дорогих футболистов мира вошли:

• Эрлинг Холлан («Манчестер Сити», €204–258 млн)

• Джуд Беллингем («Реал», €202–256 млн)

• Ламин Ямаль («Барселона», €167–212 млн)

• Джамал Мусиала («Бавария», €131–166 млн)

• Хулиан Альварес («Атлетико», €103–130 млн)

• Флориан Вирц («Байер», €102–129 млн)

• Коул Палмер («Челси», €100–126 млн)

• Беньямин Шешко («Лейпциг», €98–124 млн)

• Букайо Сака («Арсенал», €96–121 млн)

• Морган Роджерс («Астон Вилла», €93–117 млн)

Таисия Орлова

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