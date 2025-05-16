На Ставрополье высадили молодые деревья на площади 18 га

На Ставрополье завершились весенние мероприятия по восстановлению лесов в рамках национального проекта «Экологическое благополучие». Специалисты посадили деревья на территории 17,6 га в Левокумском, Туркменском, Ипатовском и Предгорном округах, сообщил Telegram-канале губернатор Владимир Владимиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба губернатора Ставропольского края Фото: Пресс-служба губернатора Ставропольского края

При посадке выбор пал на крымскую сосну, ясень и акацию. Саженцы размещены в местах, требующих лесовосстановления — на пустырях, прогалинах, участках вырубки и погибших насаждений.

«Ставропольский край относится к малолесным регионам из-за природно-климатических особенностей. Лесные массивы занимают чуть более 114 тысяч га территории. Поэтому воспроизводство зеленых насаждений, особенно в восточной части края, играет ключевую роль»,— написал губернатор.

Сотрудники лесничеств обеспечат полноценный уход за молодыми растениями — проведут прополку, культивацию междурядий, при необходимости защитят от палящего солнца специальной сеткой.

Николай Аксенов