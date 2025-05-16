В Музейном комплексе в Верхней Пышме представили коллекцию мотоциклов «Ява»

Новая выставочная зона, посвященная мотоциклам «Ява», открылась в Музейном комплексе в Верхней Пышме (город-спутник Екатеринбурга).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Новая выставочная зона, посвященная мотоциклам «Ява», в Музейном комплексе в Верхней Пышме Фото: Демид Лобанов Новая выставочная зона, посвященная мотоциклам «Ява», в Музейном комплексе в Верхней Пышме Фото: Демид Лобанов Новая выставочная зона, посвященная мотоциклам «Ява», в Музейном комплексе в Верхней Пышме Фото: Демид Лобанов Следующая фотография 1 / 3 Новая выставочная зона, посвященная мотоциклам «Ява», в Музейном комплексе в Верхней Пышме Фото: Демид Лобанов Новая выставочная зона, посвященная мотоциклам «Ява», в Музейном комплексе в Верхней Пышме Фото: Демид Лобанов Новая выставочная зона, посвященная мотоциклам «Ява», в Музейном комплексе в Верхней Пышме Фото: Демид Лобанов

«Ява» (Jawa) — марка дорожных мотоциклов производства Чехии, существующая с 1929 года. Название «Ява» является сокращением от имени владельца марки Франтишека Янечека и от названия фирмы «Вандерер», у которой он купил оборудование для производства первых мотоциклов «Ява». Советский Союз являлся главным импортером «Явы»: с 1962 года страна купила более 1,5 млн единиц техники. В СССР с 1971 года до конца 80-х в разных городах проводились «Слеты друзей "Явы"», в рамках которых организовывались соревнования на скорость. Один из них дал толчок к началу проведения чемпионатов СССР по мототриалу (технический вид спорта, целью в котором является преодоление препятствий, естественных или искусственных, на мотоцикле, не касаясь препятствий частями тела).

В новой выставочной зоне 52 отреставрированных мотоцикла «Ява»: 44 одиночных и восемь с коляской. В коллекции практически все модели марки: от самой ранней — «Jawa-500 OHV Rumpal 1 Series», датированной 1929 годом, до самой поздней — «Jawa-350 typ 638» 1990 года выпуска, после которой закончился экспорт мотоциклов данной марки в СССР. Есть самый редкий мотоцикл «Jawa-500 typ 824 OHC Boxer» (их было выпущено всего несколько экземпляров); мотоцикл пожарной охраны «Jawa-350 typ 354-04 MV-VB Nanuk», а также необычные и ценные модели «Bizon», «Fleron» и «Monark».

В экспозиции размещена «Взрыв-схема мотоцикла "Jawa"», демонстрирующая внутреннее устройство мотоцикла. «Это полностью разобранная модель "Jawa 350 typ 360" 1965 года, все детали которой закреплены в воздухе друг с другом»,— рассказали в Музейном комплексе.

Демид Лобанов