17 мая в Татарстане ожидаются грозы и сильный ветер до 17 м/c. Об этом предупредили в МЧС республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татарстанцев предупредили о сильном ветре и грозе

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Татарстанцев предупредили о сильном ветре и грозе

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Татарстанцем рекомендовали, находясь на улице, держаться подальше от рекламных щитов, дорожных знаков, вывесок, линий электропередачи и не прятаться под ними от ветра и дождя.

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, 17 мая в республике прогнозируется до +5..+10 градусов ночью.

Днем воздух прогреется до +20..+25 градусов.

Дарья Сайфиева