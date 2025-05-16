Татарстанцев предупредили о сильном ветре и грозе
17 мая в Татарстане ожидаются грозы и сильный ветер до 17 м/c. Об этом предупредили в МЧС республики.
Татарстанцев предупредили о сильном ветре и грозе
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
Татарстанцем рекомендовали, находясь на улице, держаться подальше от рекламных щитов, дорожных знаков, вывесок, линий электропередачи и не прятаться под ними от ветра и дождя.
По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, 17 мая в республике прогнозируется до +5..+10 градусов ночью.
Днем воздух прогреется до +20..+25 градусов.