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Татарстанцев предупредили о сильном ветре и грозе

17 мая в Татарстане ожидаются грозы и сильный ветер до 17 м/c. Об этом предупредили в МЧС республики.

Татарстанцев предупредили о сильном ветре и грозе

Татарстанцев предупредили о сильном ветре и грозе

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Татарстанцев предупредили о сильном ветре и грозе

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Татарстанцем рекомендовали, находясь на улице, держаться подальше от рекламных щитов, дорожных знаков, вывесок, линий электропередачи и не прятаться под ними от ветра и дождя.

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, 17 мая в республике прогнозируется до +5..+10 градусов ночью.

Днем воздух прогреется до +20..+25 градусов.

Дарья Сайфиева

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