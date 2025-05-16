Донские энергетики увеличили финансирование ремонта энергообъектов на 22%

В течение первого квартала 2025 года предприятие «Россети Юг» инвестировало в ремонт и техническое обслуживание энергетических объектов Ростовской области 208 млн руб., на 22 % больше аналогичного периода 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

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«Повышение надежности электроснабжения – один из ключевых приоритетов для Ростовской области. Увеличение финансирования ремонтной программы демонстрирует ответственный подход к обеспечению стабильной работы энергосистемы региона и созданию комфортных условий для жизни дончан. Правительство области, со своей стороны, оказывает всестороннюю поддержку инициативам, направленным на модернизацию и развитие энергетической инфраструктуры»,– отметили в региональном правительстве.

Энергетики провели обновление воздушных линий электропередачи – восстановлено 42 км ЛЭП, заменено свыше 2 тыс. изоляторов, 42 опоры и проложено 15 км нового провода. В распределительной сети низкого напряжения, которую используют для подачи электричества в дома, специалисты поменяли 42 опоры и 165 изоляторов, уточняют в сообщении.

Кроме того, специалисты провели ремонт оборудования на 39 комплектных трансформаторных подстанциях с напряжением 6 – 10/0,4 кВ., а для уменьшения риска технологических сбоев, вызванных падением деревьев на провода или низовыми пожарами, эксперты очистили от растительности 125 га охранных зон ЛЭП.

Валентина Любашенко