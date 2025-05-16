Шахтинский завод гидравлики ускорил процесс производства

В городе Шахты один из крупнейших в России заводов, специализирующихся на изготовлении гидравлики, модернизировал процесс производства. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Источник отметил, что на пилотном участке обработки и сборки корпуса насоса выработка в потоке увеличилась на 18%, а время протекания процессов снизилось на 27% благодаря внедрению бережливых инструментов. Так, на заводе обучили ключевых сотрудников, выстроили систему цифрового планирования и контроля, сформировали внутренний проектный офис.

Константин Соловьев