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Шахтинский завод гидравлики ускорил процесс производства

В городе Шахты один из крупнейших в России заводов, специализирующихся на изготовлении гидравлики, модернизировал процесс производства. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Источник отметил, что на пилотном участке обработки и сборки корпуса насоса выработка в потоке увеличилась на 18%, а время протекания процессов снизилось на 27% благодаря внедрению бережливых инструментов. Так, на заводе обучили ключевых сотрудников, выстроили систему цифрового планирования и контроля, сформировали внутренний проектный офис.

Константин Соловьев

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