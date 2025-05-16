Андрей Абрамов: «Сила сетевого бренда — в предсказуемости качества»

Бизнес-завтрак КубА Клуба и «Коммерсантъ — Кубань-Черноморье»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спикер бизнес-завтрака Андрей Абрамов

Фото: Михаил Брайко Спикер бизнес-завтрака Андрей Абрамов

Фото: Михаил Брайко

Клуб КубА и «Коммерсантъ — Кубань-Черноморье» 15 мая провели первый после длительных праздников бизнес-завтрак. Спикером встречи стал директор по развитию гостиничной сети Alean Collection Андрей Абрамов. Гостям и резидентам клуба он рассказал о ключевых тенденциях гостиничного бизнеса, преимуществах сетевых брендов и роли девелопмента в построении устойчивой модели курортного продукта.

Андрей Абрамов родился и вырос в Алма-Ате. Целенаправленно строил карьеру в сфере гостеприимства: окончил частный университет в Казахстане, во время учебы прошел стажировку в отелях Лас-Вегаса. Первым профессиональным опытом стала работа оператором call-центра в одной из международных гостиничных сетей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Резиденты и гости клуба КубА

Фото: Михаил Брайко Резиденты и гости клуба КубА

Фото: Михаил Брайко

«Гостиничный бизнес — это всегда про практику. Та сеть, где я начал работать в 2003 году, стала школой системного подхода и понимания стандартов сервиса», — вспоминает он.

За более чем два десятилетия в отрасли Абрамов прошел путь от линейного сотрудника до топ-менеджера, работая в крупных международных сетях. Участвовал в открытии и запуске отелей в Красной Поляне, Ярославле, Алма-Ате, управлял гостиничными кластерами в Завидово и Шереметьево. Его опыт охватывает как городские, так и курортные объекты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Абрамов рассказал о трендах отрасли, консолидации гостиничного рынка и новом взгляде на all inclusive

Фото: Михаил Брайко Андрей Абрамов рассказал о трендах отрасли, консолидации гостиничного рынка и новом взгляде на all inclusive

Фото: Михаил Брайко

Одной из ключевых тем встречи стала консолидация гостиничного рынка: «Стратегия роста сети может реализовываться через строительство новых объектов или интеграцию действующих отелей. Поглощение меньших игроков — общемировая тенденция. Главное — чтобы бренды внутри группы не дублировали друг друга, а закрывали разные сегменты рынка», — отметил он.

По словам спикера, сила сетевого бренда — в предсказуемости качества: «Путешествие — это всегда элемент неопределенности. Сетевой отель снижает тревожность и дает гостю уверенность в сервисе, атмосфере, оснащении — все понятно и привычно. Это создает у гостя комфортную среду и ощущение дома».

Важной темой обсуждения стала кадровая трансформация индустрии после пандемии: «COVID-19 стал испытанием для отрасли. Ушли опытные специалисты, в первую очередь — управленцы среднего звена. Это кадровый резерв, который сложно восполнить. Сегодня нужны не просто люди с опытом в сфере, а лидеры с гибким мышлением и развитой эмоциональной компетентностью».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Пшеничный - сооснователь Клуба КубА, создатель группы компаний «Высшая Лига»

Фото: Михаил Брайко Алексей Пшеничный - сооснователь Клуба КубА, создатель группы компаний «Высшая Лига»

Фото: Михаил Брайко

К команде Alean Collection Андрей Абрамов присоединился в 2022 году. Одним из основных мотивов стал интерес к гостиничному девелопменту в рамках сильной сети, подтвержденный сертификацией в одной из международных бизнес-академий.

Сегодня под управлением Alean Collection находятся более 2 тыс. номеров в Анапе, Сочи, Геленджике, Архызе и Ольгинке. В стадии девелопмента — порядка 30 проектов с совокупным номерным фондом около 28 тыс. номеров.

«Хотя мы и являемся одними из лидеров в сегменте курортов 4–5*, Alean Collection не ограничивается только операционным управлением. Мы объединяем компетенции инвестора, технического заказчика и девелопера — и реализуем, в том числе, собственные проекты», — подчеркнул он.

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В основе бизнес-модели Alean Collection — семейные курорты формата «ультра все включено» и «все включено», которые сочетают широкий спектр услуг для отдыха с детьми.

«Экономика формата «ультра все включено» становится эффективной при номерном фонде отеля от 350 номеров. Более 70% гостей возвращаются к нам повторно. Лояльность гостей — один из главных активов нашей компании. Привлечение нового клиента — всегда самая затратная часть, удержание — самая ценная. Поэтому мы проводим системную работу со всей цепочкой впечатлений гостя», — подытожил Андрей Абрамов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Полиди – сооснователь Клуба КубА и онлайн-школы экономики; Андрей Абрамов - директор по развитию гостиничной сети Alean Collection; Ярославна Кулиш - бизнес-коуч, наставник, руководитель подразделения КубА Junior; Алексей Пшеничный - сооснователь Клуба КубА, создатель группы компаний «Высшая Лига»

Фото: Михаил Брайко Александр Полиди – сооснователь Клуба КубА и онлайн-школы экономики; Андрей Абрамов - директор по развитию гостиничной сети Alean Collection; Ярославна Кулиш - бизнес-коуч, наставник, руководитель подразделения КубА Junior; Алексей Пшеничный - сооснователь Клуба КубА, создатель группы компаний «Высшая Лига»

Фото: Михаил Брайко

Спикером следующего бизнес-завтрака 22 мая станет руководитель департамента развития бизнеса и ВЭД Краснодарского края Василий Воробьев

ИП Пшеничный