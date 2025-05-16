Северная Осетия получит 50 млн рублей на защиту от паводков

Северная Осетия получит более 50 млн руб. на противопаводковые мероприятия до 2028 года. Ежегодно республике будут выделять по 17 млн руб. из федерального бюджета, сообщает ТАСС со ссылкой на Минприроды региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Средства направят на масштабные работы по предотвращению паводков. Уже завершена расчистка русел рек общей протяженностью 9 тыс. м в нескольких населенных пунктах. Работы проводились во Владикавказе, Алагире, селениях Верхний Бирагзанг, Майрамадаг, Хаталдон, Красный Ход, Карджин, Комгарон, поселке Спутник, на военном полигоне рядом с ним, в садовом товариществе «Горянка» и в районе Аланского Богоявленного женского монастыря.

В 2025 году запланирован капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений в Беслане (1,3 тыс. м) и на реке Ардон для защиты Алагира и поселка Энергетик (1,5 тыс. м).

На 2026 год намечено завершение капитального ремонта подпорной дамбы озера Бекан и расчистка русел рек Урсдон у Карман-Синдзикауского сельского поселения и Фиагдон у Нартского сельского поселения.

Николай Аксенов