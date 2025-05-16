На Усть-Донецком мемориальном комплексе увековечили имена погибших в СВО

Торжественное открытие мемориальных плит с именами участников специальной военной операции и локальных конфликтов состоялось в пос. Усть-Донецком, сообщают местные власти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Мраморные таблички с фамилиями погибших при участии в зоне боевых действий СВО жителей пос. Усть-Донецкого стали частью мемориального комплекса «Павшим за Родину».

«В дальнейшем на этом комплексе будут выгравированы имена погибших земляков, похороненных в других районах Ростовской области»,— уточняют в сообщении.

Известно, что в список павших внесут имена тех, кто официально считается погибшим, но не имеет конкретного места упокоения.

Валентина Любашенко