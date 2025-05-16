В Буденновском округе в ДТП погибла 17-летняя девушка

В Буденновском округе произошло ДТП с участием «Лады Приоры» и грузовика DAF , в результате которого погибла 17-летняя девушка и пострадали два человека. Авария случилась на 237 км федеральной автодороги «Кочубей-Нефтекумск-Зеленокумск-Минеральные Воды», сообщили в Госавтоинспекции Ставропольского края

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

«Водитель грузовика при совершении поворота налево не предоставил преимущество в движении "Ладе Приоре", двигавшейся во встречном направлении. 22-летний водитель легкового автомобиля и еще одна пассажирка 16 лет с травмами доставлены в больницу Буденновска»,— следует из сообщения.

Установлено, что за рулем грузовика находился 58-летний житель соседнего региона с 40-летним водительским стажем, который ранее не был замечен в серьезных нарушениях правил дорожного движения.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции. По факту аварии начата проверка, обстоятельства происшествия уточняются.

Николай Аксенов