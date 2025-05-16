«Новоросцемент» направляет 3,7 тысячи тонн цемента на строительство дорог Кубани

ОАО «Новоросцемент», входящее в группу компаний АО «Газметаллпроект», ежемесячно направляет 3,7 тыс. т цемента на строительство автомагистралей в Краснодарском крае. Об этом сообщает «Ъ-Новороссийск» со ссылкой на пресс-службу компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Из общего объема 2 тыс. т материала используют при строительстве и реконструкции автотрассы А-289 «Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк — автодорога А-290 Новороссийск — Керчь». Еще 1 тыс. т ежемесячно идет на ремонт мостовых сооружений региона.

Продукцию предприятия также применяют при возведении Южного подъезда к Краснодару от автодороги А-146 «Краснодар — Верхнебаканский» и для развития Новороссийского транспортного узла.

В перспективах компании — завершение строительства новой технологической линии по производству цемента стоимостью 8 млрд руб. Сейчас работы выполнены на 80%. Новая линия будет производить цемент по сухому способу с мощностью 2 тыс. т клинкера в сутки.

ОАО «Новоросцемент» является частью группы «Газметаллпроект». Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Газметаллпроект» зарегистрировано в Москве в 2001 году. Бенефициаром компании является Лев Кветной, а руководителем — Олег Иващенко.

Анна Гречко