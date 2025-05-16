Мужчине дали 12 лет колонии за убийство знакомого и кражу в Энгельсском районе

В Саратовской области суд вынес приговор в отношении 28-летнего мужчины по уголовному делу об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и краже (п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ). Фигурант получил 12 лет исправительной колонии строгого режима, сбором доказательств его вины занимался следственный отдел по Энгельсу, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Согласно релизу, 28 ноября позапрошлого года фигурант употреблял алкоголь со своим 48-летним знакомым в жилом доме на ул. Узбекской в рабочем поселке Приволжский Энгельсского района. Там он обратил внимание на материальные ценности знакомого и решил их украсть. Когда тот уснул, фигурант снял с его шеи золотую цепочку с кольцом, взял деньги и телефон со стола. Преступными действиями он причинил ущерб потерпевшему на сумму свыше 30 тыс. руб.

После совершенной кражи мужчина не захотел вызывать подозрений и остался в доме. Когда знакомый проснулся, совместное употребление алкоголя продолжилось. В какой-то момент между ними возник конфликт, и фигурант 13 раз ударил потерпевшего кулаками и металлической трубой по голове. 48-летний мужчина погиб на месте, после чего нападавший скрылся.

Из показаний фигуранта также следует, что в ночь на 13 декабря того же года он направился в тот самый дом, проник в него и похитил оттуда материальные ценности. Речь идет о системном блоке, мониторе, телевизоре и дрели. Ущерб превысил 14 тыс. руб.

Все это он отнес в квартиру к своей знакомой по адресу: р.п. Приволжский, д. 2, квартал 6. Фигурант сказал ей, что это его имущество и на рассвете он его заберет. Утром 13 декабря мужчина проснулся и вызвал такси к подъезду, чтобы отвезти украденное в комиссионный магазин и сдать туда. Продавец-кассир оценил имущество в 7,7 тыс. руб. Фигурант забрал деньги и потратил их по своему усмотрению.

Павел Фролов