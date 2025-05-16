По делу о некачественных рубашках для МВД арестованы трое полицейских

Басманный суд Москвы арестовал трех бывших сотрудников МВД по делу о поставках некачественных форменных рубашек для силовых органов, сообщает «Ъ». Суд согласился с доводами следствия, что бывшие полицейские Юрий Турло, Юрий Крип и Юрий Дайнега могут противодействовать расследованию, используя связи с бизнес-структурами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По делу также были арестованы предприниматель Юрий Волков и некие бизнесмены по фамилиям Иванченко и Григорьев. Они обвиняются в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ): поставили форменные рубашки, которые при носке «разваливались буквально на глазах».

Аресты проводились по новому уголовному делу, выделенному из дела в отношении гендиректора ООО БМФ Бориса Ляшука, который в феврале был осужден на шесть лет. В новом деле речь идет о поставках более 350 тыс. единиц обмундирования для силовых ведомств. Ущерб по делу оценивается в 564,5 млн руб.

Подробнее — в материале «В министерстве обшили аферу».