В министерстве обшили аферу

Как стало известно “Ъ”, в Москве сотрудниками ФСБ и Следственного комитета РФ (СКР) задержана целая бригада предполагаемых мошенников. По версии следствия, используя свои связи в МВД, они организовали поставки министерству некачественных рубашек белого и серо-голубого цветов на сумму более полумиллиарда рублей. Вместе с предполагаемыми организаторами аферы под стражу взяли сразу трех стражей порядка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным “Ъ”, в основу уголовного дела, лег контракт №0173100012517000022-0008205-02 на поставку форменного обмундирования, заключенный 5 мая 2017 года МВД России с ООО БМФ. В рамках соглашения предприниматели организовали пошив вещевого имущества — рубашек с коротким и длинным рукавами белого и серо-голубого цветов, которые до сентября того же года получило 41 региональное подразделение материально-технического обеспечения министерства.

Однако после того, как обмундирование начали носить полицейские, выяснилось, что оно крайне низкого качества и разваливается буквально на глазах.

Вначале уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) возбудили в следственном департаменте самого МВД, но затем, когда стало понятно, что к афере могут быть причастны сотрудники министерства, материалы передали в управление по расследованию преступлений, совершенных должностными лицами правоохранительных органов Главного следственного управления (ГСУ) СКР.

Следователи с помощью экспертов установили, что мошенниками Российской Федерации в лице МВД в результате поставок более 350 тыс. некачественных рубашек был причинен ущерб на сумму 564 млн 505 тыс. 844 руб. и 17 коп.

Первым фигурантом расследования стал бывший гендиректор ООО БМФ Борис Ляшук, которого вначале следствие, а в феврале этого года и Замоскворецкий райсуд Москвы признали главным исполнителем аферы. Предприниматель, компания которого обеспечивала формой не только полицию, но и следственный комитет, по итогам разбирательства, длившегося два года, получил шесть лет заключения и штраф в размере 1 млн руб. Отметим, что приговор до сих пор не вступил в законную силу — жалобы на него сейчас слушаются в Мосгорсуде.

Между тем в рамках очередного дела, выделенного из первоначального расследования по факту аферы, сотрудники ГСУ СКР и ФСБ на днях задержали новых фигурантов.

По данным “Ъ”, ими оказались бенефициар БМФ и ряда других компаний, привлеченных к поставкам в МВД, в том числе ООО «Надежда», Юрий Волков, которого следствие считает организатором аферы, некие предприниматели Иванченко и Григорьев, а также Юрий Турло, Юрий Крип и Юрий Дайнега, в момент совершения махинаций служившие в управлении представителей заказчика департамента по материально-техническому и медицинскому обеспечению МВД России. Согласно предъявленному СКР обвинению в мошенничестве, все они, находясь в Москве и действуя в составе организованной группы, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана совершили хищение денежных средств МВД России на сумму не менее 564 млн руб.

Ходатайства следователей ГСУ СКР об избрании мер пресечения фигурантам уже рассмотрел Басманный райсуд Москвы. Арестовывая на два месяца бизнесменов, суд установил, что вменяемые им в вину действия «не содержат признаков предпринимательской деятельности» и «не направлены на систематическое получение законной прибыли», а связи в МВД они могут использовать для того, чтобы избежать уголовной ответственности.

Полицейским, напротив, вменили в вину связи в бизнес-структурах, которые они могут использовать для противодействия расследованию.

Вслед за фигурантами, которых проверяют и на причастность к другим подобным аферам, для погашения ущерба следствие планирует арестовать и их активы.

Николай Сергеев