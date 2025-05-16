В Тольятти возбудили уголовное дело о попытке похищения человека

В Тольятти возбудили уголовное по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ст. 126 УК РФ (покушение на похищение человека), по информации из интернета. Об этом сообщает СУ СК России по Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В ведомстве уточняют со ссылкой на соцмедиа, что несколько человек пытались похитить молодого человека с целью вымогательства денежного долга. В настоящее время следователи устанавливают участников и все обстоятельства произошедшего.

Руфия Кутляева