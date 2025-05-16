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В Тольятти возбудили уголовное дело о попытке похищения человека

В Тольятти возбудили уголовное по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ст. 126 УК РФ (покушение на похищение человека), по информации из интернета. Об этом сообщает СУ СК России по Самарской области.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В ведомстве уточняют со ссылкой на соцмедиа, что несколько человек пытались похитить молодого человека с целью вымогательства денежного долга. В настоящее время следователи устанавливают участников и все обстоятельства произошедшего.

Руфия Кутляева

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