Спасатели потушили крупный пожар в ангаре в Шушарах спустя два с половиной часа
Около двух с половиной часов понадобилось спасателям, чтобы ликвидировать крупный производственный пожар в ангаре в поселке Шушары. Его удалось окончательно потушить в 11:30, сообщили 16 мая в региональном управлении МЧС.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Борьбу с огнем на площади 150 кв. м вели 19 человек личного состава и четыре единицы техники. Сведения о пострадавших в результате ЧП не поступали, уточнили в ведомстве спасателей.
«Ъ-СПб» писал, что сообщение о пожаре на Московском шоссе, д. 284 поступило в 09:09 пятницы. Возгорание тушили по повышенному номеру сложности 1БИС.