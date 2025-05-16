Спасатели потушили крупный пожар в ангаре в Шушарах спустя два с половиной часа

Около двух с половиной часов понадобилось спасателям, чтобы ликвидировать крупный производственный пожар в ангаре в поселке Шушары. Его удалось окончательно потушить в 11:30, сообщили 16 мая в региональном управлении МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Борьбу с огнем на площади 150 кв. м вели 19 человек личного состава и четыре единицы техники. Сведения о пострадавших в результате ЧП не поступали, уточнили в ведомстве спасателей.

«Ъ-СПб» писал, что сообщение о пожаре на Московском шоссе, д. 284 поступило в 09:09 пятницы. Возгорание тушили по повышенному номеру сложности 1БИС.

Андрей Цедрик