Сергей Люльков вновь назначен на должность омбудсмена Ульяновской области
Депутаты заксобрания Ульяновской области в пятницу, 16 мая, большинством голосов при тайном голосовании вновь согласовали назначение на пост регионального уполномоченного по правам человека кандидатуру Сергея Люлькова.
Сергей Люльков (второй справа) вновь назначен на должность омбудсмена
Фото: пресс-служба правительства Ульяновской области
Кандидатуру предложил губернатор региона Алексей Русских. Вопросов у депутатов к уполномоченному не было. В ходе тайного голосования за согласие с назначением Сергея Люлькова снова на должность уполномоченного по правам человека проголосовали из 28 присутствовавших 26 депутатов, против — двое.
Господин Люльков в соответствии с требованиями законодательства об уполномоченном по правам человека принес перед депутатами присягу, после чего стал считаться вновь приступившим к должности.
Сергей Люльков родился в 1972 году в Новосибирске. Отслужив в Российской армии, поступил на службу в органы внутренних дел, в 2000 году закончил Омскую академию МВД. В 2006 году поступил на службу в управление Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) по Новосибирской области, в 2013 году назначен на должность начальника управления ФСКН по Ульяновской области с присвоением звания генерал-майора полиции.
С декабря 2016 года работал в должности зампреда правительства Ульяновской области, затем — заместителя губернатора по вопросам безопасности. В марте 2020 года был отправлен в отставку, а 5 мая 2020 года утвержден депутатами заксобрания на должность уполномоченного по правам человека в Ульяновской области. Женат, имеет дочь.