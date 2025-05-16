Сергей Люльков вновь назначен на должность омбудсмена Ульяновской области

Депутаты заксобрания Ульяновской области в пятницу, 16 мая, большинством голосов при тайном голосовании вновь согласовали назначение на пост регионального уполномоченного по правам человека кандидатуру Сергея Люлькова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Люльков (второй справа) вновь назначен на должность омбудсмена

Фото: пресс-служба правительства Ульяновской области Сергей Люльков (второй справа) вновь назначен на должность омбудсмена

Фото: пресс-служба правительства Ульяновской области

Кандидатуру предложил губернатор региона Алексей Русских. Вопросов у депутатов к уполномоченному не было. В ходе тайного голосования за согласие с назначением Сергея Люлькова снова на должность уполномоченного по правам человека проголосовали из 28 присутствовавших 26 депутатов, против — двое.

Господин Люльков в соответствии с требованиями законодательства об уполномоченном по правам человека принес перед депутатами присягу, после чего стал считаться вновь приступившим к должности.

Сергей Люльков родился в 1972 году в Новосибирске. Отслужив в Российской армии, поступил на службу в органы внутренних дел, в 2000 году закончил Омскую академию МВД. В 2006 году поступил на службу в управление Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) по Новосибирской области, в 2013 году назначен на должность начальника управления ФСКН по Ульяновской области с присвоением звания генерал-майора полиции.

С декабря 2016 года работал в должности зампреда правительства Ульяновской области, затем — заместителя губернатора по вопросам безопасности. В марте 2020 года был отправлен в отставку, а 5 мая 2020 года утвержден депутатами заксобрания на должность уполномоченного по правам человека в Ульяновской области. Женат, имеет дочь.

Андрей Васильев, Ульяновск