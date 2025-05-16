В Анапе эвакуировали шесть человек из-за пожара в Сукко

Два частных дома загорелись в поселке Сукко под Анапой сегодня, 16 мая. Спасатели эвакуировали шесть человек, сообщили в пресс0-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Сообщение о возгорании в Сукко по улице Советская поступило диспетчеру Анапского пожарно-спасательного гарнизона в 13:46. К месту вызова были направлены подразделения Анапского пожарно-спасательного гарнизона. Спасатели установили, что произошло возгорание кровли двух частных домов на площади 150 кв. м.

Пожарные эвакуировали шесть человек. В 14:45 зафиксирована ликвидация открытого горения. Возгорание тушили 16 человек личного состава МЧС России, было задействовано семь единиц техники.

Алена Воробьева