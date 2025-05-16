Объем бронирований отелей в Крыму вырос на 60% на летний сезон

Объем бронирований средств размещения в Крыму на июль—август 2025 года увеличился на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ) Юлия Высоканова в ходе пресс-конференции ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По словам эксперта, спрос на отдых на полуострове продолжает демонстрировать стабильный рост. В частности, за последние две недели бронирования по Крыму и Севастополю выросли на 44%. В июне и сентябре рост составляет от 30 до 40%.

Наибольшую динамику спроса среди популярных курортов Крыма показал Коктебель — здесь объем бронирований увеличился почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Ялте зафиксирован рост на 45%, в Алуште — на 40%, в Феодосии — на 36%.

Также отмечено повышение стоимости проживания: по сравнению с 2024 годом цены выросли на 10–20%. Средняя стоимость размещения в отелях категории до двух звезд составляет около 9759 руб. в сутки, в гостиницах трехзвездочного уровня — 11,9 тыс. руб., а в объектах четырех-пяти звезд — порядка 22,9 тыс. руб.

Ранее представители Российского союза туриндустрии (РСТ) отмечали,что Крым опережает Краснодарский край по динамике спроса. Основной поток туристов в республику идет из Москвы и Московской области, на которые приходится около 38% всех бронирований, согласно данным Travelline.

Богдан Кобец