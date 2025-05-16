Ижевский механический завод увеличил выручку на 53% в первом квартале

Ижевский механический завод (ИМЗ) увеличил выручку на 53% в первом квартале 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, сообщает пресс-служба концерна «Калашников». Положительная динамика отмечена по всем направлениям, включая гражданское оружие и спецтехнику.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба концерна «Калашников» Фото: пресс-служба концерна «Калашников»

Количество изготовленных пистолетов возросло на 35%. Выручка от продаж гражданского стрелкового оружия увеличилась на 54%. Также отмечен рост продаж пневматических винтовок и гладкоствольных ружей. Выручка от реализации техники специального назначения выросла на 67%.

Напомним, ранее ИМЗ представил новую серию пневматических винтовок МР–512С, приуроченную к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Серия включает десять изделий с гравировкой. Шесть винтовок посвящены городам-героям: Москве, Ленинграду, Смоленску, Туле, Волгограду и Мурманску. Остальные модели украшены символикой 80-летия Победы.